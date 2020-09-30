Попова: Центр «Вектор» заявил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавируса

Регистрация прививки центра «Вектор» завершится к 15 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 30 сентября, сделала важное заявление о российской вакцине от COVID-19.

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — рассказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Руководитель ведомства отметила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет добровольной. Другой момент, "когда она может быть связана с профессиональными рисками, в этом случае прививка необходима".

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков заявил, что первая фаза тестирования препарата «ЭпиВакКорона» показала полную безопасность препарата. Прививка защищает от вируса до полугода.

Отмечено также, что регистрация вакцины центра «Вектор» завершится к 15 октября. После чего клинические испытания нового препарата продолжатся.