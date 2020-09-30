Эксперты оценили реальность угрозы, которая приведет к закрытию трети АЗС Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты оценили, представляет ли новый ГОСТ угрозу российским АЗС. Пока нововведение, которое начнет действовать с 1 октября, носит рекомендательных характер. Предполагается, что на АЗС появятся защитное оборудование, которое предотвратит недолив бензина.

Представители небольших АЗС уже заявили, что это приведет к краху, так как установка окажется не по карману.

По словам руководителя отдела анализа акций ГК «Финам» Игоря Додонова, теоретически и обычные колонки можно привести к новому стандарту по недоливу.

Он поддерживает нововведение, так как это поможет исключить «человеческий фактор», а значит сделает процесс заправки более прозрачным.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова тоже указывает на положительные стороны. По ее мнению, ГОСТ сможет облегчить жизнь добросовестным игрокам рынка.

Она уверена, что обновление будет стоить не так дорого, так что представители бизнеса рано сетуют на разорение.

Она называет цифры: до нового провала рубля топливораздаточная колонка на четыре вида топлива стоила в среднем от 180 тыс. до 200 тыс. рублей. Обновление одного рукава ТРК будет стоить от 3 тыс. до 7 тыс.

- Примерно в это время года крупные сети АЗС формируют бюджеты на 2021-й. Российским производителям под силу решить задачу своими силами, - заключила Бодрова в беседе с «Известиями».

В конце сентября впервые с конца апреля оптовые цены на автомобильное топливо в России снизились на 2-3%. Больше всего подешевел Аи-92. В опте его стоимость упала на 908 рублей за тонну, на бирже — на 852 рубля, передает телеканал "360".