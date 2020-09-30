Песков рассказал о карантине для встречающихся с Путиным

В Кремле опровергли слухи о строгом карантине для чиновников кремлёвской администрации из-за коронавируса Фото: REUTERS

Участники встреч с российским президентом Владимиром Путиным самостоятельно решают, сидеть ли им на изоляции, жесткого карантина для чиновников кремлёвской администрации из-за коронавируса нет. Об этом в среду, 30 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то - несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это полностью зависит от человека, его расписания, эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или ведомстве. Разумеется, каждый ответственный руководитель сначала сам оценит все возможные угрозы и самостоятельно принимается решение о карантине перед тем, как встречаться с президентом страны, - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков отметил, что при росте числа зараженных коронавирусом в России первоочередным является не введение запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, что на сегодняшний день нет оснований вводить специальные ограничения в российских регионах, поскольку из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в цифрах по заболеваемости коронавирусной инфекцией.