Анна Попова рассказала о мутациях коронавируса

У коронавируса обнаружены мутации, но процесс протекает очень медленно, заявила Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 30 сентября, заявила, что у коронавируса обнаружены мутации, но процесс протекает очень медленно, чтобы проявлять беспокойство по этому поводу.

«Коронавирус COVID-19, это сегодня уже доказано, мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили ученые любой страны или какой-либо из стран, на сегодняшний день нет», - сказала она в интервью НТВ.

Она пояснила, что понятие «значимые изменения» - это те, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса.

«Ну, он стал быстрее передаваться или он стал вызывать тяжелую клинику, - нет. Таких изменений в вирусе ученые не видят», - отметила Анна Попова.

Напомним, ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор новой инфекцией заболели более 33 миллионов человек. Более одного миллиона стали жертвами COVID-19.