Трафик на московских улицах увеличивается, несмотря на новости о росте заболеваемости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабильно растет, но при этот люди не спешат покидать улицы и запираться в квартирах.

По данным различных сервисов, с 21 по 27 сентября трафик на улицах вернулся к привычным показателям, жители столицы перемещались на 15% чаще, чем неделей ранее.

В среднем в день преодолевают 20 километров, рассказали «Известиям» и МТС. Аналогичные цифры назвали в Тele2. По данным второго оператора, снижение трафика фиксировалось только в спальных районах, больше всего упали показатели на Северо-Западе Москвы – 8%. А вот в центре показатели выросли на 7.

Ходят не только пешком, но и активно ездят на такси. Например, у «Ситимобила» объем заказов вырос на 16%.

Всего за неполный сентябрь (с 1 по 27 число) количество людей, перемещающихся по столице, выросло на 26% по сравнению с августом. Скорее всего прирост обусловлен возвращением работников с удаленки в офисы.

Данные о платежах тоже говорят в пользу повышенной активности. Люди стали чаще посещать торговые центры, активнее тратить деньги в кафе и ресторанах.

Ранее российский эпидемиолог и вирусолог Вадим Покровский. Он объяснил принцип введения новых «коронавирусных» мер в Москве, пишет ФАН.