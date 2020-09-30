Словакия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Словакия с завтрашнего дня вводит режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил журналистам премьер-министр страны Игорь Матович.

- Для усиления борьбы с пандемией коронавируса правительство по моему предложению приняло решение о введении с 1 октября режима чрезвычайной ситуации. В отличие от весеннего режима, этот затронет не только сферу здравоохранения, но и некоторые другие области нашей общественной жизни, - рассказал глава кабмина.

Напомним, что режим ЧС на фоне эпидемии действовал в Словакии весной текущего года во время первой волны коронавируса с 16 марта по 16 июня.

С завтрашнего дня для жителей страны будет обязательным ношение масок как в помещениях, так и не открытом пространстве, а также соблюдение социальной дистанции в два метра. Также вводят ограничения на проведение массовых мероприятий.

За минувшие сутки в Словакии зарегистрировали рекордное число больных коронавирусом - 567 пациентов.