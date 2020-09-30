Песков признался, что не надевал маску, когда был с детьми в кинотеатре

Песков признался, что не надевал маску в кинотеатре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что, когда посещал кинотеатр с детьми, не надевал маску в зале.

«Люди сидят в кино, в масках-то никто не сидит. Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре и никто там особо в масках не сидит. Да, что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что требования Роспотребнадзора по усилению эпидемиологических мер вполне обоснованы.

«Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно предпринимают меры предосторожности. Безусловно, это ведет к росту количества инфицированных», - сказал он.

Песков также отметил, что каждый гражданин должен быть осторожен и соблюдать приписанные правила.

Представитель Кремля напомнил, что вирус «сам по себе никуда из нашей страны не делся, собственно как и с земного шара».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявляла, что в связи с игнорированием масочного режима, возросло количество заболевших коронавирусом.