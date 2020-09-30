СК Армении возбудил уголовное дело из-за действий Азербайджана в Карабахе Фото: EAST NEWS

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за боевых действий азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в среду, 30 сентября, в пресс-службе правоохранительного ведомства.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, а также в связи с обстрелами боевых постов на линии соприкосновения в Карабахе, - цитирует сообщение СК Армении РИА Новости.

Правоохранители отметили, что дело завели по статья за убийство более двух лиц на фоне национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма с применением опасного для жизни других людей способа и в связи с выполнением служебного долга, а также за в связи с выполнением служебного долга. Армения уже сформировала следственную группу, которой поручено организовать расследование уголовного дела.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Кремль заявил, что российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе и призывают Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь.