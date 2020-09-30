Пять попугаев в Британии изолировали за оскорбление посетителей

Если пять хулиганов научат ругаться и других птиц, то заведение получит 250 пернатых матерщинников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе Линкольнширский парк принял африканских попугаев на содержание. Их вместе поместили на карантин.

Через некоторое время работники парка заметили, что попугаи стали повторять друг за другом какие-то слова. Через время они стали отчетливыми и из клетки послышались ругательства.

Судя по всему, некоторые птицы уже знали бранные реплики и постоянно их повторяли.

На карантине ругань птиц забавляла работников парка. Попугаи заметили определенное внимание к себе и стали выражаться чаще и громче, сообщает BBC News.

Руководство парка предположило, что как только птицы окажутся в уличных вольерах, они перестанут браниться и откажутся от пагубной привычки. Но этого не произошло.

Директор Линкольнширского парка Стив Николс рассказал, что некоторым посетителям понравилось выступление птиц, и от проявленного к ним внимания, пернатые стали ругаться еще сильнее. У окружающих это вызывало шок и смех. Но из-за того, что нецензурную лексику могут запомнить дети, птиц было решено отселить к другим сородичам. Но директор парка отметил, что если пять хулиганов научат ругаться и других птиц, то заведение получит 250 пернатых матерщинников.