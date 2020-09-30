Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии Фото: Shutterstock

Twitter закрыл доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. В данный момент при переходе на страницу венгерского правительства появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено" Об этом сообщил в среду официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Работа официального аккаунта правительства Венгрии была приостановлена без предупреждения или объяснения причин", - сообщает Золтан Ковач на своей личной странице в Twitter. Он также уточняет, что власти Венгрии ожидают официальной причины блокировки от социальной сети Twitter.

Сообщается, что блокировка аккаунта была проведена накануне публикации ежегодного доклада Еврокомиссии по верховенству права в ЕС. По предварительным данным, ожидается, что в данном документе будет присутствовать критическая оценка политики Будапешта в этой сфере.