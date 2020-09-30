В Росгидромете рассказали, когда успокоится геомагнитная буря, начавшаяся 23 сентября

Магнитные бури могут вызывать приступы головной боли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Росгидромете рассказали, когда прекратятся геомагнитные возмущения, которые начались 23 сентября.

Первые колебания специалисты заметили в начале последней декады сентября. С 24 по 27 были неустойчивые колебания, которые фиксировали среднеширотные магнитные станции. К 26 числу ситуация начала усугубляться и показатели возросли от слабо до умеренно возмущенного, пишет газета «Известия».

27 и 28 сентября фиксировали сильные возмущения и пока эти показатели сохраняются.

По данным службы, эта магнитная буря стала сильнейшей за последние годы. Уровень геомагнитной активности увеличен в два раза.

- Воздействие люди будут ощущать на себе до 3 октября, - говорится на сайте Росгидромета.

В ближайший месяц россияне также могут столкнуться с помехами на телеэкранах. Виной тому солнечное излучение, которое способно перебивать телевизионный сигнал, сообщает телеканал "360".