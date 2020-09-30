Фото сбитого армянского Су-25 опубликовали в Минобороны Армении Фото: Facebook

Фотографию с места крушения армянского самолета Cу-25, которого, по заявлению Еревана, сбил турецкий истребитель F-16, опубликовали в Единый информационный центр Армении на своей странице в Facebook

На фото можно увидеть сгоревшие части самолета, которые разбросанные по склону горы.

Фото сбитого армянского Су-25 опубликовали в Минобороны Армении Фото: Facebook

Кроме того, МИД Армении назвал имя пилота Су-25, который, был погиб в результате происшествия.

«Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме Гянджа в Азербайджане, был сбит штурмовой самолёт Су-25 ВС Армении... Погиб пилот Вооружённых сил Республики Армения майор Валерий Данелин», — говорится в заявлении в Facebook армянского внешнеполитического ведомства.

Фото сбитого армянского Су-25 опубликовали в Минобороны Армении Фото: Facebook

Напомним, 29 сентября Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский самолет. В военном ведомстве отметили, что при нападении Анкара воспользовалась аэродромом «Гянджа» в Азербайджане, а также обеспечивала азербайджанской стороне удары по армянским пунктам близ Варденис.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал заявления о сбитом самолете «совершенно неверными». По данным Азербайджана, два армянских Су-25 врезались в гору и взорвались, а не были подбиты.