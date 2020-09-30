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Названы регионы, где семьи чаще становятся многодетными

Больше всего детей приходится на чеченских женщин
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где семьи чаще становятся многодетными

Названы регионы, где семьи чаще становятся многодетными

Фото: Shutterstock

В Росстате назвали регионы, где семьи чаще всего становятся многодетными. Наибольший коэффициент рождаемости третьи и последующих детей приходится на Чеченскую республику, показатель на одну женщину – 1,33. Для сравнения в ряде регионов зафиксирована цифра всего в 0,21.

Регионы-лидеры по многодетности:

Чечня – 1,33,

Тыва - 1,13,

Ингушетия - 1,04,

Республика Алтай - 0,79,

Ненецкий автономный округ - 0,71.

А вот меньше всего многодетных семей зарегистрировано сразу в шести регионах страны – это Мордовия, Севастополь, Ленинградская, Смоленская, Воронежская и Белгородская области. Здесь показатель равен всего 0,21.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в столице — 0,24, пишет NEWS.ru.

Комментируя данные статистики, Владимир Архангельский, заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, отметил, что лидерство отдельных регионов предопределено исторически. Население там традиционно ориентировано на многодетность больше, чем в других субъектах.