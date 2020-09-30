Азербайджан заявил о применении ВС Армении ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана заявило о применении вооруженными силами Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе в среду, 30 сентября.

«Вооруженные силы Армении выпустили две ракеты из высокоточного тактического ракетного комплекса “Точка-У”», - приводит «РИА Новости» слова представителя военного ведомства республики.

В Азербайджане отметили, что три выпущенные ракеты не взорвались «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника».

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Как сообщал сайт kp.ru очередное обострение ситуации произошло 27 сентября, когда Минобороны Азербайджана сообщило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван сообщило о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизация.