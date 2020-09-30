Аналитик спрогнозировал, сможет ли курс рубля пересилить падение и отыграться против доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последняя неделя сентября заставила инвесторов напряженно наблюдать, как высоко сможет подняться доллар и опуститься рубль. Американская валют вплотную приближалась к отметке в 80 рублей, а евро перешагивал 93 рубля, что бывало лишь в краткие моменты крахов валютного рынка в 2014 и 2016 годах.

Тем не менее, рубль несколько укрепился и смог наверстать упущенное, сбив курс доллара до 78,7, а евро – до 92,15 руб. Как нельзя кстати пришлось объявление Банка России о начале продажи валюты на рынке от сделки по продаже Сбербанка.

- Делать ставку против рубля с текущих уровней может быть довольно опасно. Спектр рисков очень широк, от новых санкций, до различных сценариев конфликта в Нагорном Карабахе, - объясняет в беседе с «Российской газетой» Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Он отметил, что инвесторы не испытывают негатива и настроены довольно позитивно к рублю. Подогревает интерес ослабление доллара по отношению к ключевым валютам.

- Есть основания полагать, что мы уже увидели пиковые значения по доллару и евро, в ближайшие месяцы картина будет меняться в сторону снижения, - заключил аналитик.