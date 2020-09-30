В Россию жара приходит быстрее: Роман Вильфанд рассказал об опасностях глобального потепления

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Скорость, с которой в последние годы идет глобальное потепление, делает его особенно опасным. И в первую очередь в Арктике.

- Если бы потепление происходило медленно, то и адаптация к нему была бы естественной, - пояснил в эксклюзивном интервью kp.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - В жизни нашей планеты все уже было. Было и на 10 градусов теплее, чем сейчас, и на 10 градусов холоднее. Но такого быстрого потепления не было никогда. Эта скорость и является самым опасным фактором.

При этом в разных частях Земного шара температура повышается разными темпами.

- На экваторе глобальное потепление почти незаметно. Тому есть много причин, и главная из них - большие пространства, покрытые океаном. Океан это инерционная структура, он поглощает СО2, и скорость повышения температуры там совсем небольшая, - объясняет Вильфанд.

В средней полосе России температура растет со скоростью 0,4 - 0,45 градуса за десятилетие. И это быстрее, чем на планете в целом. Но рекордсмен по этой части - Арктика, в том числе и российская.

- Там потепление идет со скоростью 0,7 – 0,8 градуса за десятилетие, в некоторых полярных регионах даже до 1 градуса. Для климатологов это фантастические величины! - признает Роман Вильфанд. - Во масштабах всего мира мы говорим о росте средней температуры на 1 градус за последние 100 лет. Арктике же теплеет на градус за десятилетие.

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