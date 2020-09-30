В Испании задержали россиян и болгар с 35 тоннами гашиша Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Национальная полиция Испании задержала девять человек, среди них российские и болгарские граждане, перевозивших гашиш по морю на парусниках. В общей сложности было изъято 35 тонн гашиша.

Как сообщают в правоохранительных органах Испании, в течение пяти дней в сентябре полицейские перехватили четыре парусника одной преступной группировки.

Расследование началось в октябре прошлого года. Первые изъятия наркотиков были произведены еще в марте этого года. Тогда правоохранители перехватила парусник, на борту которого находилось 4,6 килограмма гашиша. С того времени следователи работали в пяти странах с привлечением кораблей, вертолётов и самолётов таможенной службы. Преступная организация неоднократно меняла названия и флаги своих морских судов.

Как уточнила Национальная полиция Испания, речь идет о «самой крупной операции в Испании по борьбе с незаконным оборотом гашиша по морю».