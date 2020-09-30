Названы симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Александр Мясников рассказал, в каком случае коронавирус можно лечить дома, а когда уже нужно обращаться ко врачу.

- Не надо ехать при температуре 37.5. Вирусные инфекции надо лечить на дому. Ни одна больничная система не справится... Надо ехать ко врачу, когда есть кашель, нарастает одышка, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день, - рассказал он в эфире программы СоловьевLive на YouTube.

Мясников назвал больницы "рассадником заразы" и предупредил, что там есть риск получить более серьезную инфекцию. По словам врача, приехав в клинику с легкой формой COVID-19, человек может подцепить "суперинфекцию", которую будет гораздо сложнее лечить.

Напомним, за минувшие сутки 29 сентября, в России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом, 25,6% зараженных не имеют каких-либо симптомов.