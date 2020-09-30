Больше всего умерших в США: ВОЗ сообщила о миллионе жертв коронавируса в мире

Похороны жертвы коронавируса в Джакарте, Индонезия. Фото: REUTERS

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что на данный момент число умерших от коронавируса в мире составляет 1 000 040 человек. Общее число заразившихся к сентябрю 2020 году составляет около 33 миллионов.

"Во всем мире, по состоянию на 17.08 по центральноевропейскому летнему времени 29 сентября 2020 года, в ВОЗ было зарегистрировано 33 249 563 подтвержденных случая COVID-19, включая 1 000 040 случаев смерти", - сообщается на сайте ВОЗ.

Дополнительно уточняется, что наибольшее число летальных случаев зафиксировано в США, где от коронавируса умерли более 203 тысяч человек. В Бразилии от Covid-19 скончалось более 141 тысячи человек, в Индии - более 96 тысяч, а в Мексике - более 76 тысяч человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России с начала эпидемии зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса, 20 722 летальных исхода и 958 257 вылечившихся. При этом эксперты отмечают, что количество летальных исходов может увеличится, поскольку в осенне-зимний период ситуация осложняется присутствием простудных заболеваний.