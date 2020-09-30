Условие новых ограничений из-за коронавируса назвал Роспотребнадзор Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Возможность введения дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в России не исключили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры», - приводит ее слова РЕН ТВ.

Пшеничная отметила, что «все зависит от динамики заболеваемости».

Напомним, сегодня, 30 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране третий день подряд превысил восемь тысяч, и составил 8 481 заболевших. Общее число заразившихся возросло до 1 176 286 человек. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что суточный прирост заболеваемости в стране вырос в 1,7 раза до 5,5 раза на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре и Минздраве заявляют, что в России нет второй волны коронавируса, и речь идет о продолжение первой, а также говорят о сезонном повышение заболеваемости.