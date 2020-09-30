В Госдуме прокомментировали запрет ресторанам включать чаевые в чек

В Госдуме оценили запрет ресторанам включать чаевые в чек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Решение запретить ресторанам и другим точкам общепита включать чаевые в чек в Госдуме назвали правильным. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что это «хороший шаг».

Депутат отметил, что такой запрет защищает права потребителей и помогает избавить их от навязанных услуг, которые могут стоить весьма существенно.

«Я уверен, что если человек захочет выразить именно в материальном выражении свою признательность, он это сделает. Но это должно быть не обязательно, а добровольно», — цитирует депутата RT.

Также Гутенев отметил, что запрет на включение чаевых в счет поможет гражданам чувствовать себя свободнее и комфортнее.

Напомним, ранее правительство утвердило правила, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Согласно документу, места общественного питания больше не смогут включать в счет посетителей обязательную сумму чаевых, комиссий или других платежей помимо стоимости заказанных блюд, согласно меню, передает газета «Известия».