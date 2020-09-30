Арктика будет свободной от льда даже зимой, считают климатологи

Комбинация снимков с таянием льда на арктическом побережье Гренландии за один месяц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северный Ледовитый океан скоро останется ледовитым лишь на словах. В 2020 году зафиксирована рекордно маленькая площадь льда - в июле льдом было покрыто 7,28 млн кв. км поверхности океана, это минимум за всю историю наблюдений.

- Благодаря этому уже в июле открылся Северный морской путь, на месяц раньше срока, - рассказал kp.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно это происходит только в августе, и лишь очень короткое время суда могут без ледоколов проходить по трассе Севморпути.

- Большинство ученых считает, что уже к середине XXI века в тёплое время года Арктика будет вообще свободна ото льда. А к концу века и зимой льда там почти не будет, - делится прогнозами коллег Вильфанд.

Освобождение Северного морского пути от льда эксперты считают выгодным для России. Это самый короткий маршрут для транспортировки грузов между Европой и Азией. Однако научный руководитель Гидрометцентра России предупреждает и об опасностях:

- Меняется береговая линия, происходит обрушение и подмыв берегов. Портовые сооружения на севере уже начинают это ощущать.

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