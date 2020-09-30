На Украине снова предлагают переименовать Россию Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Украины из фракции президента «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.

В интервью телеканалу «Украина 24» ведущая попросила Потураева объяснить высказывание о том, что жители Украины могут «на своих картах начать называть Россию Московией», поскольку соседняя стана долгое время называлась Московией и Татарией.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей», - заявил депутат, отметив, что французы называют Германию Алеманией, а украинцы - Нимеччиной.

Напомним, Потураев предложил переименовать Россию в Московию еще год назад. Стоит отметить, что идея переименовать Россию существует на Украине уже долгое время. В мае 2016 года действующему тогда украинскому президенту Петру Порошенко предложили сменить название России на «Кацапию». «Надо называть вещи своими именами», - говорилось в петиции на сайте главы незалежной.