Самолет ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 30 сентября, военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил Соединённых Штатов C-130 Hercules совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, у лайнера отказал один из двигателей.

Как передает украинское издание «Думская», американский самолет вылетел в Одессу с расположенной в Германии американской базы Рамштайн. В полете у него отказал один из четырех двигателей, и на данный момент экипаж занимается устранением проблемы.

Отмечается, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии в прошлом году.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 сентября, в Харьковской области военный самолета Ан-26 Воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку. В результате трагедии погибли 26 человек, один из них скончался в больнице. Всего на борту находились 27 человек. Один выживший госпитализирован с места происшествия с ожогами и травмами.