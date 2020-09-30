Сергей Лавров призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня в Карабахе

Лавров призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с главами Министерства Иностранных дел Армении и Азербайджана призвал к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности в Нагорном Карабахе.

О состоявшемся телефонном разговоре Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Байрамовым и главой МИД Армении Мнацаканяно сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

«С российской стороны ... озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики», - говорится в заявлении министерства, где отмечено, что российская сторона сделала акцент на необходимость возврата сторон за стол переговоров.

Лавров также выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Как писал сайт kp.ru, очередное обострение ситуации произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.