Культура становится доступнее для жителей глубинки

В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году отремонтировано уже 8 сельских домов культуры из 10-ти запланированных. На эти цели выделено свыше 35,8 млн руб.

«Здорово, что культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Именно в домах культуры репетируют творческие коллективы, проходят праздничные мероприятия, там люди собираются, чтобы пообщаться и поделиться своим теплом. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни. Именно такую задачу при реализации нацпроектов поставил Президент России Владимир Путин», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Капитальный ремонт уже выполнен в сельских домах культуры в Арзамасском, Богородском, Бутурлинском, Варнавинском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Сеченовском районах и г. о. г. Первомайск. До конца года реконструкция завершится в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и ДК р. п. Сухобезводное г. о. Семеновский.

В отремонтированных домах культуры созданы все условия для проведения культурных мероприятий, появляются новые форматы семейного досуга, детского и молодежного творчества.