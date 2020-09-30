Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий армянских Военных сил. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшими действиями армянских вооруженных сил», - говорится в заявлении, размещенном на сайте кабмина Армении.

В заседании приняли участие президент Армении Армен Саркисян, глава администрации премьера Эдуард Агаджанян, спикер парламента Арарат Мирзоян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Как писал сайт kp.ru, очередное обострение ситуации произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении.