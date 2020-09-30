В Киеве возбудили дело после гибели сотрудницы посольства США

В Киеве после гибели сотрудницы посольства США завели дело об убийстве Фото: REUTERS

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" после гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Об этом сообщил глава Нацполиции города Андрей Крищенко.

- Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия, - сказал он в эфире телеканала «Наш».

Крищенко добавил, что сейчас охраной посольства занимается Нацгвардия.

Ранее украинская полиция сообщила о том, что сотрудница посольства США умерла после избиений в Киеве. Женщину нашли на улице без сознания. Ее доставили в больницу, однако вскоре пострадавшая скончалась.

Полиция подозревает, что к избиению американки может быть причастен невысокий мужчина 30-40 лет. Известно, что подозреваемый был одет в в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Сейчас его разыскивает полиция.