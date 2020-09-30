Умершая сотрудница посольства США является американской гражданкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудница американского посольства в Киеве, умершая в больнице после избиения, является гражданкой Соединённых Штатов. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 30 сентября, около железной дороги в Киеве с травмой головы нашли сотрудницу американского посольства, которая затем скончалась в больнице.

Правоохранительные органы установили, что к избиению дипломата может быть причастен некий высокий мужчина, на вид которому 30-40 лет. Известно, что он с короткими темными волосами, и был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.