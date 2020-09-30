Telegram запустил новую функцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 30 сентября, мессенджер Telegram запустил новую функцию комментариев. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах», - рассказал он в своем Telegram-канале, отметив, что комментарии пользователи смогут оставить и в его канале.

Дуров уточнил, что новая функция будет похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Кроме того, комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторов каналов будет возможность ввести соответствующие ограничения.

Напомним, ранее в честь семилетия мессенджера разработчики соцсети порадовали своих пользователей новой возможностью, и официально представили функцию видеозвонков.

Как писал сайт kp.ru, Telegram вошел в топ-10 самых загружаемых и часто используемых приложений в мире. В списке самых скачиваемых мессенджер заняла восьмое место. Лидером стал TikTok. В тройку также вошли ZOOM и Facebook.