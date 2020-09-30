Минфин оценил идею отмены пенсионных накоплений россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр финансов России Антон Силуанов назвал преждевременной отмену пенсионных накоплений россиян. По его словам, это будет иметь смысл только после внедрения новой системы добровольных накоплений.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», - заявил глава Минфина, отметив, что изначально россиянам необходимо создавать возможности для того, чтобы они смогли накапливали себе на пенсию и «имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов»

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», - предложил министр