Сроки выхода России на плато по коронавирусу назвали в Роспотребнадзоре

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение двух недель. Такие сроки определила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, уточнив, что в этот период ожидаемое число новых выявленных случаев за сутки не будет превышать девять тысяч.

«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч», - сообщила эксперт в эфире канала «Россия 24»