Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу, рассказали в Роспотребнадзоре

Сроки выхода России на плато по коронавирусу назвали в Роспотребнадзоре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение двух недель. Такие сроки определила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, уточнив, что в этот период ожидаемое число новых выявленных случаев заражения за сутки не будет превышать девять тысяч.

«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч», - сообщила эксперт в эфире канала «Россия 24».

При этом Пшеничная подчеркнула, что достижения все будет зависеть от уровня сознательности и дисциплины россиян, а также от того, как граждане будут соблюдать меры профилактики.

Напомним, накануне о сроках выхода на плато по заболеваемости коронавирусом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. По его словам, плато будет достигнуто уже в начале октября, после чего можно будет ожидать постепенного снижения прироста новых случаев заражения COVID-19 среди населения в стране.