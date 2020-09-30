С весны пассажиропоток в аэропортах вырос с 2 до 18 миллионов человек

Пассажиропоток в аэропортах вырос в девять раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация посчитала, как изменился пассажиропоток в российских аэропортах за лето 2020-го года. Оказалось, по сравнению с концом весны, когда по всей стране авиацией пользовались только 2 млн человек, было перевезено в девять раз больше пассажиров - 18 млн человек.

Аналитики уверены, что резкий рост обусловлен послаблением ограничительных мер из-за коронавируса и открытием туристического сезона.

Самые популярные направления:

Крым,

Сочи,

Анапа,

Краснодар,

Калининград,

Минеральные Воды.

- Осенью спрос на билеты остался стабильным, путешественники продолжают бронировать проездные до морских курортов. А еще в список популярных направлений добавилась Казань, - комментирует RT руководитель направления «Авиабилеты» сервиса «Туту.ру» Ольга Епихина.

Свой вклад внесли международные направления. С открытием границ россияне устремились на привычные иностранные курорты.

В августе Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией и Абхазией. В сентябре россиянам разрешили поездки в Египет, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Черногорию, Польшу, Южную Корею и на Мальдивы.

- А вот полное восстановление российской авиации произойдет только к 2021 году, когда откроются большинство международных маршрутов, - считает руководитель отдела перевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов.