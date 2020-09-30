На какие три ингредиента в составе хлеба стоит обратить внимание при покупке

Диетолог раскрыла секрет правильного хлеба Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хлеб есть на каждом столе, благо, выбор данного продукта сегодня огромен: на любой вкус и кошелек. Но не весь хлеб одинаково полезен, настаивают диетологи.

Эксперты в области питания знают, что всего три ингредиента в составе могут превратить продукт из полезного в очень вредный.

Итак, прежде чем купить ароматный хлебушек, стоит внимательно прочитать этикетку. В составе не должно быть сахара, дрожжей и белой муки.

- В этом вопросе — чем проще, тем лучше. Хлеб с указанными ингредиентами самый вредный. Я, например, употребляю хлеб из зеленой гречки,- длится секретами врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Исключая сахар и дрожжи, мы исключаем брожение в кишечнике, вздутие и метеоризм. А еще сохраняем микрофлору в «правильном» состоянии.

- А она тесно связана с нашим иммунитетом. Поэтому если не хотим болеть, нужно заботиться о микрофлоре, - резюмирует диетолог в беседе с Ридусом.

Какой же он, правильный хлеб?

С правильным составом. Обязательно замешан с цельнозерновой мукой, а еще там могут присутствовать семечки или какие-то зерновые: например, овес, ячмень.

Норма такого хлеба может составлять от 60 до 90 граммов в день - это 2-3 куска, но не больше.

- У россиян сильна привычка закусывать всю еду хлебом. Это традиции, сразу начинаются аргументы: прадеды-деды ели и все было нормально, - рассуждает диетолог.

Но главное отличие в том, что наши прадеды ели совсем другой хлеб, отличающийся от магазинного. Его готовили на сыворотке, либо на закваске, всегда из цельнозерновой муки.

- Уже в советское время началось выделение нового сорта муки — белой, потому что ее не едят грызуны и она имеет очень большой срок хранения, — подытожила врач-диетолог.

Стоит внимательно относиться к составу хлебной продукции, чтобы потом не иметь проблем.