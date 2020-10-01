Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время встречи в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Поздним вечером в среду, 30 сентября, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Собеседники выразили «серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями» в зоне нагорнокарабахского конфликта. Лидеры обоих государств «призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности».

Кроме того, Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили, что урегулировать ситуацию можно только политико-дипломатическими методами, альтернативы этому пути нет.

«В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Собеседники также обсудили ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протестные марши оппозиции. Президент России подтвердил «принципиальную позицию о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередное обострение продолжающегося уже более 30 лет территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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