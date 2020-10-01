Испания сообщила о задержании россиян, подозреваемых в перевозке наркотиков

Испанская полиция по подозрению в перевозке наркотиков задержала россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 30 сентября, стало известно о том, что полиция Испании в ходе крупной операции, целью которой было пресечь незаконные поставки гашиша в Европу по морю, по подозрению в перевозке наркотиков задержала россиян. Об этом испанская сторона уведомила министерство внутренних дел России. Отмечается, что вместе с нашими соотечественниками были задержаны граждане Болгарии.

«Посольство в курсе ситуации с задержанием испанскими компетентными органами группы лиц, среди которых двое россиян, по делу, связанному с наркотиками. Официальный представитель МВД России получил соответствующее уведомление на этот счет. Держим вопрос на контроле и проясняем необходимые детали», - сообщили журналистам в российском посольстве в Мадриде.

Испанская полиция отмечает, что ей удалось выявить самую крупную преступную группировку, которая поставляла гашиш по морю на парусниках. С весны правоохранители задержали шесть судов и изъяли в общей сложности около 35 тонн наркотика, передает РИА Новости.