Стрельба в Висконсине: ранены семь человек

Стрельба произошла рядом с похоронным бюро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся возле похоронного бюро в американском городе Милуоки (штат Висконсин). В результате ранения различной степени тяжести получили как минимум семь человек, передает агентство Associated Press со ссылкой на городскую полицию.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник стрелял из окна машины, проезжая мимо похоронного бюро, сейчас полиция ведет поиски стрелявшего.

Отмечается, что возле здания в тот момент собрались около 100 человек, которые ожидали начала прощальной церемонии с 26-летним Брекстоном Тейлором, убитом в перестрелке в середине сентября.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, по словам врачей, никто из них не получил опасных для жизни ранений.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о стрельбе возле похоронного бюро в Чикаго, тогда пострадали 11 человек.