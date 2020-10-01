ЮАР частично возобновила международное авиасообщение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С четверга, 1 октября, Южно-Африканская Республика (ЮАР) частично возобновляет прерванное полгода назад из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение.

Однако власти республики сохранили ограничение на въезд для туристов из стран, где ситуация с распространением заболевания COVID-19 остается сложной. В список государств с «неблагополучной» эпидемиологической обстановкой вошли 37 государств, том числе и Россия, передает местный телеканал eNCA со ссылкой на заявление министра туризма ЮАР Нкенсани Кубайи-Нгубане.

«Решение правительства открыть границы с 1 октября текущего года является важным шагом к восстановлению национальной экономики. Южная Африка представляет собой традиционное направление мирового туризма», – цитирует телеканал заявление главы ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Греция может восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября.