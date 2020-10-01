С 1 октября проиндексируют зарплаты бюджетников, госслужащих и военнослужащих

Зарплаты бюджетников, госслужащих и военнослужащих проиндексируют на 3% Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 октября 2020 года будут проиндексированы на три процента зарплаты некоторых категорий бюджетников, госслужащих и военнослужащих.

Напомним, как писал сайт kp.ru, категории, которых коснется нынешняя индексация, довольно многочисленные, к ним, в частности, относятся:

– работники федеральных учреждений и ведомств;

– гражданский персонал воинских частей, органов ФСИН и т. п.;

– военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, Генпрокуратуры и прочих силовых структур;

– судьи;

– дипломатические работники.

Кроме того, на три процента увеличатся пенсии военнослужащих и бывших сотрудников других силовых органов. Учителей, врачей, работников культуры – тех, кто подпадает под майские указы, – осенняя индексация не коснется, поскольку заработную плату этой категории бюджетников повышают по отдельному расписанию.

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