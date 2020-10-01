С 1 октября прекратится действие ряда коронавирусных мер поддержки населения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С четверга, 1 октября, в России перестанут действовать некоторые меры поддержки населения, которые ранее правительство вводило в связи со вспышкой коронавируса в стране.

В частности, в этот день закончился период, когда можно было обратиться за «кредитными каникулами», если из-за пандемии заболевания COVID-19 ваш доход снизился более чем на 30%.

Однако, как писал сайт kp.ru, в случае тяжелой жизненной ситуации (например, потере работы) по-прежнему можно обратиться за ипотечными каникулами, но это отдельная программа, не связанная с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, лишаются права на повышенное пособие по безработице в размере МРОТ (12130 рублей в месяц) граждане, потерявшие работу после 1 марта в связи с введенными на фоне вспышки коронавируса ограничениями.

Также с этого дня перестанут выдавать полисы ОСАГО без техосмотра и автоматически продлевать срок выплаты субсидии на ЖКХ.

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