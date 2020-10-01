Познер: «Мне стало жалко Америку» после просмотра дебатов Трампа и Байдена

Журналист Владимир Познер Фото: Александр ГЛУЗ

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер пожалел Соединенные Штата после того, как посмотрел первый раунд предвыборных теледебатов действующего президента США Дональда Трампа и его соперника на предстоящих 3 ноября президентских выборах – демократа Джозефа Байдена.

По словам Владимира Познера, «это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего», Трамп и Байден постоянно перебивали друг друга, никто из них не слушал оппонента. Кроме того, как отметил российский журналист, «они вообще не говорили» о серьезных проблемах, существующих в Штатах на сегодняшний день.

Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», - сказал Познер в интервью телеканалу НСН.

Ранее в большом интервью «КП» он не исключил, что в случае проигрыша Трампа на выборах в Штатах может даже начаться вооружённое движение, чтобы не допустить Байдена в Белый дом.

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