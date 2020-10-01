США решили не присоединяться к санкциям Британии и Канады против Белоруссии Фото: REUTERS

Американские власти решили пока не присоединяться к санкциям Британии и Канады против Белоруссии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией неназванные источники.

По информации собеседников издания, Вашингтон воздержался от присоединения к шагам Лондона и Оттавы в расчете на то, что рано или поздно все 27 стран – членов Евросоюза договорятся по санкционному списку белорусских граждан, по мнению Брюсселя, виновных в нарушении прав человека в отношении представителей оппозиции, журналистов и жителей республики в ходе протестных акций в Беларуси. Тогда Соединенные Штаты введут ограничительные меры в отношении Минска в координации с ЕС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 сентября стало известно, что Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных белорусских чиновников. Введенные ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.

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