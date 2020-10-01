Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать отсутствие подписи на банковской карте

Эксперт рассказал об обмане с подписью на банковской карте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов рассказал, как мошенники могут использовать отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты для получения нужной им информации.

Например, по словам эксперта, обманщики могут якобы для подтверждения подлинности подписи попросить фотографию карты или даже скрин паспорта с подписью его владельца. Специалист пояснил, что «злоумышленника всегда интересует только та информация, которая поможет ему провести платежный перевод».

«Поэтому к любым просьбам прислать фото карты всегда нужно относится с недоверием и ни в коем случае не передавать эти данные. Для выяснения обстоятельств лучше обратиться в банк», - посоветовал Глеб Карманов в беседе с агентством «Прайм».

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