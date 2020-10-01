В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Лондона появился памятник главному герою из книг британской писательницы Джоан Роулинг – юному волшебнику Гарри Поттеру.

Бронзовую статую знаменитого ученика школы чародеев Хогвартс на метле в среду, 30 сентября, установили на столичной площади Лестер-сквер, куда выходят фасады двух популярных кинотеатров. На этой площади уже стоят изваяния восьми других популярных киногероев: в частности, такие знакомые россиянам персонажи, как Мэри Поппинс, Бэтмен, медвежонок Паддингтон и Мистер Бин, передает ТАСС.

Отмечается, что памятник изображает 11-летнего Гарри Поттера из первого из фильмов поттерианы - «Гарри Поттер и философский камень».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший мальчика-волшебника в кино, признался, что с 2010 года он постепенно спивался именно из-за роли Гарри Поттера.

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