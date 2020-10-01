Последние новости на утро 1 октября 2020: В центре Гамалеи назвали главную ошибку россиян, заболевших коронавирусом

«КП» – о последних новостях на утро 1 октября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 1 октября 2020 года. Главная ошибка заболевших коронавирусом состоит в том, что люди пытаются лечиться самостоятельно, не желая обращаться к врачам. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, призвав граждан не заниматься самолечением, а в случае недомогания и высокой температуры посоветовал вызывать врача на дом.

Специалист отметил, что основным симптомом при заболевании COVID-19 считается потеря обоняния, но этот симптом может быть признаком и других инфекционных заболеваний – например, ОРВИ или гриппа.

Ранее известный российский теледоктор Александр Мясников рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо ехать в больницу, а при каких можно лечиться дома.