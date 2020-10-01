Аналитики оценили рост цен в октябре

В России дали прогнозы по ценам в октябре Фото: Александр Подгорчук

Годовая инфляция в России будет на уровне 3,8% в сентябре. В октябре цены поднимутся из-за того, что снижение курса рубля отразится на ценах на товары внутри страны, считает замглавы группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

В приведённом РИА Новости прогнозе на основе опроса аналитиков также сказано, что динамика восстановления потребительской активности россиян пока остаётся умеренной, как и рост доходов. Об этом заявил руководитель аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Причиной для удержания инфляции управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин назвал также снижение цен на плодоовощную продукцию, сокращение международного туризма и падение спроса из-за снижения реальных располагаемых доходов.

Ранее сайт KP.ru публиковал список профессий, для которых рост зарплат обогнал инфляцию.