В октябре в России вступят в силу несколько новых законов

Российское законодательство ожидает сразу несколько изменений в октябре. Они коснутся оформления гражданства России, правил сбора пожертвований, призыва в армию, кальянов и налогов.

1 октября начнётся осенний призыв в армию. В 2019 году в войска отправили 132 тысячи человек. В этом году число новобранцев на четыре тысячи ниже - 128 тысяч новобранцев. Всех их обеспечат в воинских частях одноразовыми медицинскими масками и антисептиками.

Кроме того, с 1 октября в России снимут ограничения, которые позволяли начислять переплату по налогу в счёт уплаты подобного налога. Теперь перераспределять излишние средства можно будет между разными видами налогов.

Получить российское гражданство можно будет по упрощённой схеме тем, у кого есть совершеннолетние дети с гражданством России. Закон вступит в силу 12 октября.

Также в октябре в силу вступит запрет на курение кальяна в ресторанах.