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В Турции потребовали объяснений от российских пилотов из-за опасных манёвров при тушении пожаров

Жители Антальи выразили обеспокоенность из-за полетов российских самолётов-амфибий
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пилоты принимали участие в тушении лесных пожаров в городе Кёйджегиз

Пилоты принимали участие в тушении лесных пожаров в городе Кёйджегиз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало объяснений от пилотов российских самолётов-амфибий Бе-200ЧС, которые были арендованы для тушения лесных пожаров в одной из турецких провинций.

Турецкое издание Milliyet сообщило, что российские пилоты вечером 28 сентября совершали полёты а районе около аэропорта Антальи Лара. Многих людей испугало то, насколько близко к жилым домам пролетают самолёты под управлением российских пилотов после того, как набрали воду. Местные жители снимали это на камеры мобильных телефонов.

Лётчики тушили лесные пожары в городе Кёйджегиз провинции Мугла. По возвращении после 6 часов 43 минут полётов пилотов попросили разъяснить произошедшее.