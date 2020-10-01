Промышленность в Новочебоксарске набирает новые обороты

О создании в Новочебоксарске зоны опережающего социально-экономического развития беседовали вчера во время деловой встречи Глава Чувашии Олег Николаев и премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель Правительства находился в регионе с рабочим визитом.

Новочебоксарск - второй по значимости город Республики, и он обладает большим промышленным потенциалом. Прямо сейчас 18 потенциальных резидентов будущей территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) готовы открыть 21 новое производство, что повлечет за собой инвестиции в объеме не менее 10 млрд. рублей и позволит создать более 1200 новых рабочих мест.

Вероятно, заявка Главы Чувашии Олега Николаева будет рассмотрена положительно, и Новочебоксарск в скором времени расцветет еще больше. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров неоднократно подчеркивал хорошие темпы промышленного роста края, и утверждение нового проекта вряд ли заставит себя долго ждать.